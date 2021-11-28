По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 33548 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 28 ноября выявлено всего 9 570 373 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 8,090 млн человек. Еще 272 755 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 28 ноября в Москве было выявлено 3086 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2072 новых случаях. В Московской области появилось еще 2046 человек, заболевших коронавирусом. Столица вновь перешла рубеж в три тысячи, а место в четверке по-прежнему сохраняет Самарская область.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотский АО – 6 человек.