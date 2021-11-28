Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о феноменальных выступлениях своей соотечественницы Камилы Валиевой и ее перспективах в олимпийский сезон-2022.

Накануне, 27 ноября, 15-летняя фигуристка одержала победу на Гран-при России в Сочи, обновив три мировых рекорда.

«Я горжусь ей, горжусь тем, что живу в одно время с ней. Это история для всего фигурного катания. Я думаю, что она будет на подиуме на Олимпиаде», – заявила Медведева в интервью Международному олимпийскому комитету.

Чемпионка также заявила, что Валиева может получать еще более высокие оценки, чем на Гран-при России.

Напомним, в Сочи фигуристка набрала 272,71 балла за два дня выступлений. Свою ближайшую соперницу она опередила на 43 балла.