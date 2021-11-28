Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) выиграла серебро на этапе Кубка IBU в гонке преследования. После заключительной стрельбы она была первой, но уступила сопернице семь секунд за последний круг.

В гонке с четырьмя рубежами российская спортсменка не допустила ни одного промаха. При этом золото взяла немка Франциска Хильдебрандт, сделавшая две ошибки. Тройку замкнула Паула Ботет из Франции.

Еще после удачной четвертой стрельбы Буртасова прошла отсечку первой с преимуществом в четыре секунды, но финишировала с отставанием 11 секунд.

В топ-15 попали еще три россиянки. Анастасия Гореева стала девятой, Анастасия Шевченко – 12-й и Наталья Гербулова – 14-й.

Напомним, мужской пасьют также пройдет сегодня, 28 ноября. Старт гонки запланирован на 14:30 по московскому времени.