Старт женской лыжной гонки преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке снова изменился. Его переносят во второй раз, и неизвестно, состоится ли вообще дистанция 10 километров.

Гонки в Финляндии откладываются из-за сильных морозов, температура на лыжном турнире находится ниже отметки 20 градусов.

Предварительно организаторы перенесли старт на 15:45 по мск, это актуальное время, сообщает Матч ТВ и Твиттер лыжной сборной Финляндии. Изначально гонка должна была начаться в 12:20 по мск, но ее отложили на 13:00 по мск.

Решение относительно проведения мужской гонки преследования будет принято позже, а именно в 14:00 по московскому времени.