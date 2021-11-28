Сегодня в финской Руке пройдет заключительный соревновательный день первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. На старт выйдут мужчины в коньковой гонке преследования, среди лидеров предыдущей разделки – россияне Александр Большунов и Алексей Червоткин.

Начало выступлений запланировано на 14:30 по московскому времени. Однако окончательное решение о переносе или проведении гонки будет принято за полчаса до этого.

Бесплатную прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть здесь:

Первым на дистанцию в 15 километров уйдет финн Ииво Нисканен, затем в гонку отправятся россияне Алексей Червоткин (8 секунд) и Александр Большунов (14 секунд). Пятым уйдет Сергей Устюгов (21 секунда), шестым — Илья Семиков (26 секунд), восьмым — Иван Якимушкин (30 секунд). Четырнадцатым стартует Артем Мальцев (минута 13 секунд), двадцатым — Андрей Ларьков (минута 21 секунда), 28-м — Александр Бессмертных (1 минута 38 секунд).

Ранее из-за сильного мороза в Руке организаторы перенесли женский пасьют на 15:45 по московскому времени. Температура в окрестностях стадиона находится на отметке ниже минус 20 градусов.