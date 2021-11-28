Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о состоянии игровых площадок в Мадриде (Испания) на Кубке Дэвиса. По его словам, корт был очень «медленным».

Спортсмен объяснил, что у него остались смешанные ощущения после тренировок и матчей.

«Мячи по ощущениям были такими, будто мы только разогрелись, и я подавал первым. Я смотрел на них и думал: «Они же мертвы, и мы должны играть ими семь геймов?». Хорошо, что подача всё ещё работает и мы по-прежнему играем на харде», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Ранее Медведев одержал победу над лидером сборной Эквадора Эмилио Гомесом. Встреча завершилась со счетом — 6:0, 6:2. Российские спортсмены на этом турнире также встретятся с испанцами.