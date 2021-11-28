Сегодня, 28 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону мужчины стартуют в спринте на дистанции 10 километров. Россию представят шесть спортсменов, среди которых – лидер по индивидуальной гонке Эдуард Латыпов и восстановившийся Матвей Елисеев.

Соревнования стартуют в 14:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция гонки будет доступна здесь:

Мужчинам нужно будет преодолеть три круга по 3,3 километра и отработать на двух огневых рубежах — лежа и стоя.

Россию в этой гонке представят шесть биатлонистов: Александр Логинов уйдет в гонку девятым, Эдуард Латыпов — 30-м, Карим Халили — 47-м, Даниил Серохвостов — 61-м, Матвей Елисеев — 82-м, а Евгений Гараничев — предпоследним, 116-м.

Ранее сообщалось, что призер чемпионатов мира Елисеев пропустит сегодняшнюю гонку из-за плохого самочувствия. Однако, по словам тренеров сборной, он успел восстановиться.