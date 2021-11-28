Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании Серхио Рамос вернется на поле спустя долгое время после травмы и осуществит долгожданный дебют за столичный французский клуб. Футболист сыграет против «Сент-Этьена» в Лиге-1.

Известно, что Рамос появится в составе с первых минут встречи. Матч состоится сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Испанец подписал контракт с ПСЖ в июле 2021 года, соглашение рассчитано до 30 июня 2023-го. Рамос находится во французском клубе в статусе свободного агента.

Последний раз футболист выходил в официальных встречах еще в мае. Весь этот период он не мог восстановиться после травмы ноги и проводил тренировки по индивидуальной программе.