На первом этапе Кубка мира по биатлону стартует мужской спринт. В шведском Эстерсунде на дистанцию в 10 километров с двумя огневыми рубежами сборная России выйдет в полном составе и будет представлена шестью спортсменами, в их числе – Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев.

Старт соревнований запланирован на 15:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна по ссылке здесь.

Александр Логинов уйдет в гонку девятым, Эдуард Латыпов — 30-м, Карим Халили — 47-м, Даниил Серохвостов — 61-м, Матвей Елисеев — 82-м, а Евгений Гараничев — предпоследним, 116-м.

Ранее состоялась женская спринтерская дистанция. Победу одержала шведка Ханна Эберг, лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина (Кайшева) осталась 17-й.