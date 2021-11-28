Финский лыжник и победитель прошедшей классической раздельной гонки Ииво Нисканен не примет участия в пасьюте. Спортсмен должен был стартовать первым, но не появился в створе на этапе Кубка мира. Теперь российские лыжники – главные фавориты.

В течение первой половины дня температура воздуха в Руке (Финляндия) опускалась ниже 20 градусов мороза, а гонка была под угрозой срыва. Ранее от участия в старте отказалась норвежская сборная.

Таким образом, первыми в гонку отправились россияне Алексей Червоткин и Александр Большунов, занявшие второе и третье места в гонке накануне.

Также на дистанцию вышли Сергей Устюгов, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Андрей Ларьков и Александр Бессмертных.

Женская гонка преследования была перенесена на 15:45 по московскому времени из-за погодных условий.