Российский биатлонист Василий Томшин стал победителем этапа Кубка IBU в шведском Идре. Он финишировал первым в гонке преследования на 12,5 километров, там же третьим стал Александр Поварницын.

Обладатель золотой медали не допустил ни одного промаха. В течение всей гонки Томшин держался на первой-второй позиции, соперничая с серебряным медалистом из Норвегии Александром Андерсеном. Иностранец ошибся на огневых рубежах четыре раза, но уступил россиянину 1 минуту и 1 секунду.

Претендент на участие в Кубке мира в текущем сезоне Александр Поварницын взял бронзу с одним промахом. Его отставание составило 1 минуту и 7 секунд.

Остальные россияне остались вне топ-10. Антон Бабиков занял 11-ю позицию, Ильназ Мухамндзянов – 15-ю, Кирилл Стрельцов не вышел на старт гонки преследования.