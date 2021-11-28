Российский чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов впервые поднялся на высшую ступень пьедестала на этапе Кубка мира после операции и реабилитации. В финской Руке в пасьюте в тройке оказались только россияне.

Вторым стал Сергей Устюгов (+0.5), а третьим был Артем Мальцев (+0.7). Главная разборка за достоинство медалей происходила у финишной линии. Иван Якимушкин занял четвертое место, Илья Семиков – шестое, Алексей Червоткин –восьмое.

В гонке преследования свободным стилем не приняли участия норвежская команда в полном составе и победитель разделки из Финляндии Ииво Нисканен. Они отказались от старта из-за сильного мороза: температура в окрестностях стадиона опускалась ниже 20 градусов.

Женский пасьют состоится в 15:45 по московскому времени. Он был перенесен на более позднее время из-за погодных условий.