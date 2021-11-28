Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, какие проблемы в гонке не позволили ей подняться выше 94-го места в спринте. Спортсменка допустила три промаха на всех рубежах на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Миронова сообщила, что у нее снова возникли проблемы с винтовкой. Похожая ситуация произошла накануне, 27 ноября, в индивидуальной гонке.

«Это кажется смешным, но сегодня у меня были проблемы с оружием. Я не знаю, что случилось. Я пришла на рубеж, а у меня не стреляла винтовка. Возможно, из-за холода. Но на пристрелке всё было нормально», – сказала Миронова в эфире Матч ТВ.

После того, как спортсменка меняла обойму, винтовка начинала стрелять нормально. Такие перебои возникали почти на всех рубежах.

Напомним, спринтерскую гонку в Швеции выиграла местная биатлонистка Ханна Эберг. Ближе всего к победительнице оказалась Ульяна Нигматуллина (Кайшева), она заняла 17-е место, пройдя дистанцию без промахов.