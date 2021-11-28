Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе разочаровалась в решении норвежских лыжников и лидера финнов Ииво Нисканена. Спортсмены отказались от участия в гонке преследования в финской Руке из-за сильных морозов.

Вяльбе заявила, что для нее это достаточно странно, потому что погода была отличной.

«Что касается снятия норвежских лыжников, то это не в первый раз. Мы знаем, что они не могут бегать в холод, плохо себя чувствуют в сильную жару. Жаль, потому что всегда, когда есть хорошая конкуренция, особенно в олимпийский год», – рассказала руководитель в эфире Матч ТВ.

Вяльбе отметила, что на следующем этапе в Лиллехаммере норвежцам будет очень комфортно за счет домашней обстановки, легкой трассы и хорошей погоды.

Напомним, весь пьедестал в мужской гонке преследования заняли российские спортсмены. Первый – Александр Большунов, второй – Сергей Устюгов и третий – Артем Мальцев.