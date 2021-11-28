Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Сегодня, 28 ноября, спортсменки пробежали гонку преследования на 10 километров свободным стилем

Соревнования выиграла Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию за 25,56 минуты. Второй стала Фрида Карлсон из Швеции. Лыжница проиграла норвежке 7,8 секунды. Третьей к финишу пришла Хейди Винг из Норвегии. Она проиграла лидеру 37,9 секунды.

Лучшая из россиянок – Наталия Непряева, стала двенадцатой. Она уступила Йохауг 1,26 минуты.

Еще две представительницы сборной России, Татьяна Сорина и Юлия Ступак, стартовали, но сошли по ходу дистанции после двух кругов..

Напомним, в финской Руке аномальный мороз. Столбик термометра опустился ниже -23 градусов по Цельсию.