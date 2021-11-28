Сегодня, 28 ноября, московский ЦСКА примет петербургский «Зенит» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Матч пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:30 по мск.

У «Зенита» травмированы два игрока. Они точно не помогут команде Сергея Семака в матче с армейцами. На поле не выйдут полузащитник Вендел и голкипер Станислав Крицюк, перенесший недавно операцию на колене. У ЦСКА матч пропускают Бруно Фукс, получивший красную карточку в прошлом матче РПЛ и Хердур Магнуссон. У него травмирован ахилл.

В первом круге сезона-2021/2022 РПЛ «Зенит» принимал ЦСКА. В том матче с минимальным счетом победу одержала команда из Санкт-Петербурга. Единственный гол в матче забил Сердар Азмун с передачи Артема Дзюбы.

«Зенит» – лидер турнирной таблицы РПЛ, ЦСКА идет на шестом месте.