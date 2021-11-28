Петербургский «Зенит» начал матч против московского ЦСКА в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ему помогают на линиях ему Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр – Алексей Амелин.

Команды уже встречались в сезоне-2021/2022. В том матче «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Артем Дзюба с передачи Сердара Азмуна.

Прямая трансляция встречи доступна в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка в 15 матчах. Петербуржцы оторвались от ближайшего преследователя – «Динамо», на 3 балла. ЦСКА занимает шестую строчку турнирной таблице. В активе команды 24 очка в 15 матчах.