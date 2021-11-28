Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал итоги гонки преследования в финской Руке на первом этапе Кубка мира.

Сегодня, 28 ноября, прошла гонка преследования. В ней весь пьедестал почета заняли российские лыжники. Александр Большунов занял первое место, вторым стал Сергей Устюгов, тройку призеров замкнул Артем Мальцев.

«Все-таки здесь все решает последний подъем, потому что спуск длинный. Даже те, кто отстает на 10-15 метров, накатывают. Наверху все собрались, и тут уже решала тактика», – заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Российский лыжник добавил, что последний круг в гонке получился самым сложным.

Напомним, из-за аномального для финской Руки холода, от участия в гонке отказались все норвежские лыжники. В их числе был и победитель индивидуальной гонки финн Ийво Нисканен.