Российский биатлонист Александр Логинов высказался о результатах спринта на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Россиянин стал десятым, уступив лидеру Себастиану Самуэльсону 53,4 секунды.

«Самочувствие не лучше, чем вчера. Пока не в тех кондициях, не в своих идеальных, но потихоньку все равно в них прихожу.Конечно, хотелось бы еще наращивать скорость», – заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Российский биатлонист добавил, что на последнем круге у него получилось где-то пробежать быстрее, но средняя скорость по дистанции пока ниже ожидаемой.

Вторым в спринте стал норвежец Ветле Кристиансен. Третьим на финиш пришел Йоханнес Бе.

Еще один россиянин – Эдуард Латыпов, стал одиннадцатым.