Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо высказался о решении сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.

Весь пьедестал почета в гонке заняли российские лыжники. Соревнования выиграл Александр Большунов. Второе место занял Сергей Устюгов. Тройку призеров замкнул Артем Мальцев.

«Уже при тестировании лыж я понял, что ужасно холодно. Уверен, что мое решение верное, если принимать во внимание то, что случится позже этой зимой. Я бы хотел выступить, но это решение правильное», – заявил Клебо TV2.

Йоханнес должен был стартовать под девятым номером. В прошлой гонке он уступил своему лидеру – Ийво Нисканену 41,7 секунды.

Второй этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере с 3 по 5 декабря.