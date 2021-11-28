Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал свое выступление в мужском спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Серохвостов стал 23-м в спринте. Выиграл гонку Себастиан Самуэльссон из Швеции.

«В Ханты-Мансийске у меня было отравление, не тренировался дня три. Это отравление далось не так уж легко. Как оказалось, меня это сильнее выбило из формы, чем я думал», – заявил Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Биатлонист добавил, что он будет набирать физическую форму. В сегодняшней гонке он чувствовал себя легче, чем во вчерашней. Серохвостов планирует выйти на пик формы в третьему этапу Кубка мира.

Лучшим из россиян на КМ в Эстерсунде стал Александр Логинов. Он занял десятое место.