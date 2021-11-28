Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков травмировался в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Его заменили на Александра Зуева.

В первом тайме Костюков подвернул ногу. Он делал подкат и сильно вывернул голеностоп. Травма, судя по всему, очень серьезная. Футболист сильно закричал в этот момент. Медики сразу же увезли его с поля.

На данный момент идет второй тайм матча. Футболисты «Рубина» и «Динамо» забили по 2 года. За казанцев отличился Бакаев на 30-й минуте и Дрейер на 50-й.

За московскую команду забили Макаров на 18-й минуте и Бальбуэна на 68-й.

«Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 29-ю очками. «Рубин» занимает девятую строчку. В активе команды из Казани 22 очка.