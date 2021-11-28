Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о результатах мужского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Считаю, что Томшина и Поварницына надо вызывать с Кубка IBU на следующий этап Кубка мира. Результаты у ребят очень хорошие, почему не дать попробовать с учетом того, что у Гараничева с Елисеевым просто провальное выступление», – заявил Хованцев «Спорт-экспрессу».

Экс-тренер сборной России возмутился, что Гараничев вышел на старт без палок. Он забыл их в вакс-кабине. Хованцев считает, что спортсмен не должен оставлять личный инвентарь на соревнованиях.

Лучшим из россиян в гонке стал Александр Логинов. Он занял десятое место. Эдуард Латыпов стал одиннадцатым, Даниил Серохвостов – 23-м. Матвей Елисеев после гонки заявил, что может взять паузу в карьере.