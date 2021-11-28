Московское «Динамо» обыграло казанский «Рубин» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу хозяев.

Счет в матче на 18-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Денис Макаров с передачи Грулева.

На 30-й минуте Солтмурад Бакаев восстановил равновесие с подачи Хвичи Кварацхелии.

Во втором тайме арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Динамо» за подножку Варелы в своей штрафной. Дрейдер реализовал 11-метровый (2:1).

На 65-й минуте в игру снова вмешался рефери, назначив пенальти в ворота «Рубина» за игру рукой Зотова. Моро не смог забить 11-метровый, но уже через две минуты Бальбуэна пробил Дюпина (2:2).

Решающий гол забил Себастиан Шиманский на 85-й минуте.

«Динамо» по итогам матча практически догнало «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. Москвичи отстают на одно очко. «Рубин» идет на девятом месте.