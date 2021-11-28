Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог обыграть норвежца Магнусона Карлсена в третьей партии матча за мировую шахматную корону белыми фигурами. Поединок проходит в Дубае (ОАЭ).

Счет в матче после третьей партии остался равным (1,5:1,5). Завтра, 29 ноября, шахматистов ждет день отдыха.

Четвертая партия пройдет во вторник, 30 ноября. Непомнящий будет играть черными фигурами.

В первых двух партиях гроссмейстеры сыграли вничью.

Финальная партия состояится 14 декабря.

Ян Непомнящий – чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России и двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России.

Магнус Карлсен – чемпион мира по шахматам в трех категориях, один из самых молодых гроссмейстеров мира.