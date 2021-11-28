Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на «Вэб-Арене».

Форвард «Зенита» Артем Дзюба остался в запасе. На острие атаки сыграет Сердар Азмун.

За ЦСКА сыграют Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Максим Мухин, Бахтиер Зайнутдинов, Алан Дзагоев, Энджуке и Антон Заболотный.

За «Зенит» сыграют Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Сантос, Барриос, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком и Сердан Азмун.

Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

«Зенит» – лидер Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка в 15 матчах. ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице.