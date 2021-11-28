Российская биатлонистка Ирина Казакевич выложила пост в Instagram, в котором прокомментировала свое выступление на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

В сообщении Казакевич поблагодарила своего тренера Михаила Шашилова, родных, друзей и болельщиков за поддержку.

«Никаких сомнений в правильности проделанной работы. Столь неудовлетворительный результат – не следствие предсезонной подготовки. Это мой краткий ответ для всех, кто хочет знать, что происходит», – написала Казакевич.

Биатлонистка добавила, что она будет двигаться дальше с верой в себя.

В индивидуальной гонке российская спортсменка допустила десять промахов и заняла 109-е место. В спринте Казакевич стала 79-й.

Второй этап Кубка мира пройдет шведском Эстерсунде с 2 по 5 декабря.