Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал итоги матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов». Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Игра получилась тяжелой для нас. Очень хорошо, что удалось прервать серию поражений. Считаю, что получилась боевая ничья», – цитирует Кержакова официальный сайт нижегородцев.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» заявил, что команды не смогли создать явных моментов. Кержаков сказал, что у футболистов были только полумоменты. Он считает, что результат закономерен.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» рассказал, что перед матчем футболисты пообщались с болельщиками. Эта польза, по словам Кержакова, пошла на пользу игрокам.