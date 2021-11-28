Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о поражении команды от «Динамо» в матче шестнадцатого тура Российской Премьер-Лиги (2:3).

«К сожалению, не справились с «Динамо» на стандартах. Без Абильдгора достаточно тяжело выигрывать верх, потому что у нас остается только три высокорослых игрока: Тальби, Уремович и Онугха», – сказал Слуцкий «Спорт-экспрессу».

Главный тренер «Рубина» добавил, что индивидуальные ошибки сыграли большую роль. Казанские футболисты ошибались достаточно грубо.

«Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Москвичи отстают от лидера – «Зенита», на 1 очко. В активе команды из Санкт-Петербурга 33 балла. «Рубин» занимает девятую строчку рейтинга Российской Премьер-Лиги.