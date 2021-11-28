Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор футболистов на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

Семак заявил, что Ловрен, Ракицкий и Чистяков сыграют в центре защиты, потому что с такой схемой «Зенит» уже играл в чемпионате России. Главный тренер команды добавил, что все три защитника хорошо готовы.

«Плюс наши атакующие игроки тоже в таком расположении, им немного удобнее так играть. Азмун восстановился после небольшого повреждения. он посвежее Дзюбы. Артем играл практически весь предыдущий матч, до этого тоже. Поэтому усталость чуть поднакопилась», – заявил Семак в эфире «Матч Премьер».

Главный тренер «Зенита» добавил, что Азмуна поставили в стартовый состав для того, чтобы избежать повторный травмы. Тренерский штаб планирует его заменить.

Матч «Зенита» и ЦСКА состоится сегодня, 28 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.