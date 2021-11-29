Сегодня, 29 ноября, СКА примет «Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

СКА идет в топ-5 Западной конференции КХЛ. Команда набрала 43 балла в 32 матчах. Петербуржцы отстают от «Йокерита» на три очка.

«Северсталь» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды из Северстали 44 балла.

СКА опустилось на пятую строчку в турнирной таблице КХЛ после серии из шести поражений. Однако в последних двух матчах подопечные Валерия Брагина собрались. Сначала СКА обыграл «Нефтехимик» со счетом 8:2, а затем в овертайме дожал «Ак Барс» (4:3 ОТ).

«Северсталь» проиграл только два матча из последних пятнадцати – ЦСКА (2:3 Б) и и «Барысу» (3:4 ОТ).

По очным встречам перевес на стороне хозяев.