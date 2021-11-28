Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счет в матче шестнадцатого тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходит на «Вэб-Арене».

Клаудиньо забил на 34-й минуте. Ассистировал ему Малком. Он сместился на правый фланг и сделал пас на линию штрафной. Клаудиньо в касание пробил низом и попал в Дивеева. Мяч от ноги защитника влетел в сетку ворот Акинфеева.

За игрой с трибуны наблюдают Валерий Карпин, Виктор Онопко и Николай Писарев. На поле достаточно кандидатов в сборную России.

ЦСКА мог открыть счет на 6-й минуте. Заболотный получил пас в штрафной и пробил в ближний угол. «Зенит» спас Михаил Кержаков. Он сложился и перевес мяч в штангу.

ЦСКА идет на шестом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Армейцы отстают от «Зенита» на 7 баллов.