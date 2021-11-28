Фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о своем выступлении на Гран-при России в Сочи.

«Цель выйти в финал достигнута! Откатала не на сто процентов, форма еще не восстановлена, но главная задача выполнена, и я очень этому рада!» – написала Туктамышева в Instagram.

Елизавета поблагодарила всех за поддержку на турнире.

Туктамышева стала второй на турнире в России. Фигуристка набрала по сумме выступлений 229,23 балла. В произвольной программе Елизавета успешно сделала каскад из тройного акселя и двойного тулупа, но ошиблась на сольном тройном акселе.

Туктамышева отобралась в финал серии Гран-при. Также на турнире выступят Камила Валиева и Майя Хромых. Соревнования пройдут в японской Осаке с 9 по 12 декабря.