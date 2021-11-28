Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.

Большунов заявил, что соревнования прошли по плану. Он рад, что на трассу, после коронавирусных ограничений, вернулись болельщики. Они придают лыжнику сил во время гонки.

«Расстроен ли тем, что норвежцы не стартовали? Немного расстроен, потому что не только они не стартовали, но и другие спортсмены. Я просто не понимаю причину. Повторюсь, идентичные условия по морозу, как были и вчера», – заявил Большунов телеканалу Viaplay.

Для российского спортсмена осталось загадкой отсутствие соперников на последней гонке первого этапа Кубка мира в финской Руке.

Напомним, часть лыжников снялась с гонки. Причиной мог стать сильный мороз. Столбик термометра опускался ниже -23 градусов по Цельсию.