Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал травму полузащитника Михаила Костюкова. Футболист получил повреждение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3).

Костюкова заменили в концовке первого тайма встречи. Вместо него на поле вышел Александр Зуев.

«Костюков? Точно перелом. Вопрос, поврежден ли синдемоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора сейчас смотрят, принимаем решение, где будет произведена операция», – цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Слуцкий добавил, что профессиональный спорт никому не добавляет здоровья.

Сегодня, 28 ноября, казанский «Рубин» принимал на своем поле «Динамо». Матч 16-го тура завершился победой команды из Москвы со счетом 3:2.