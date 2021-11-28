Сегодня, 28 ноября, в матче регулярного чемпионата Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался с ЦСКА в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу сине-бело-голубых.

Первый и единственный гол в матче забил полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Он получил мяч от Малкома и пробил в створ, попав в защитника ЦСКА Игоря Дивеева. От его мяч срикошетил в ворота Игоря Акинфеева.

В первой половине матча «Зенит» владел преимуществом. Во втором тайме игроки ЦСКА побежали отыгрываться, но все попытки были неудачными.

На третьей минуте добавленного Сергеем Карасевым времени, форвард «Зенита» Артем Дзюба прорвался по левому флангу и отдал пас Андрею Мостовому. Тот переиграл Акинфеева и забил второй гол в матче.

«Зенит» упрочил лидерство в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга набрала 36 очков и оторвалась от «Динамо» на 4 балла.