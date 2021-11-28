Магнитогорский «Металлург» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с крупным счетом 5:1. Встреча прошла на стадионе «Арена Мытищи».

Счет в матче был открыт на 15-й секунде матче. Шайбу забросил форвард Андрей Чибисов. Ассистировали ему Джош Карри и Артем Земченок.

Через четыре минуты форвард Николай Голдобин удвоил преимущество гостей. Передачу ему отдал Семен Кошелев.

На 14-й минуте «Куньлунь» усилиями Тайлера Вонга отыграл одну шайбу в большинстве.

На 30-й минуте третью шайбу «Магнитки» забросил форвард Брендан Лайпсик с передачи Егора Яковлева.

Четвертую шайбу в ворота «Куньлуня» забросил Архип Николенко, а окончательный счет установил Лайпсик, оформив дубль.