В понедельник, 29 ноября, в очередном матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги состоятся два матча.

Первая встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Сыграют «Уфа» и «Спартак». Матч пройдет на стадионе «BetBoom Арена» в Уфе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«Уфа» выиграла последний матч в конце октября у «Ахмата» (1:0). С тех пор башкирцы проиграли ЦСКА (3:1) и сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0) и «Ростовом» (2:2).

На общем уровне выделяется форвард команды Гамид Агаларов. Он по-прежнему остается лучшим бомбардиром РПЛ. На счету 21-летнего форварда 13 голов.

В 19:00 начнется матч между «Арсеналом» и «Локомотивом». Команда из Тулы опустилась в самый низ турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» набрал только 13 очков в 15 матчах. Для того, чтобы выйти из зоны вылета, клубу из Тулы нужно набрать 3 балла.

«Локомотив», после назначения Маркуса Гисдоля, оживился. Команда играет неплохо, но с судейством железнодорожникам не везет.

«Локо» проиграл «Ахмату» в последнем матче РПЛ после удаления в первом тайме.

По-прежнему неизвестно, успеет ли восстановиться от травмы голкипер команды Маринато Гильерме. Есть вероятность, что ворота «Локомотива» будет защищать 17-летний Даниил Худяков.