Российский теннисист Андрей Рублев проиграл матч на Кубке Дэвиса испанцу Фелисьяно Лопесу. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Теннисисты боролись 1 час 47 минут. Рублев сделал тринадцать эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двенадцати возможных.

Лопес 14 раз подал навылет, сделал пять двойных ошибок и два брейк-пойнта из четырех.

Фелисьяно Лопес вывел Испанию вперед в матче Кубке Дэвиса с Россией. Счет – 1:0.

Впереди матч Пабло Карренью-Буста с Даниилом Медведевым и парная встреча, в которой сыграют Марсель Гранольерс/Фелисьяно Лопес и Аслан Карацев/Андрей Рублев.

Испания и Россия борются на первое место в группе. Ранее обе команды обыграли Эквадор со счетом 3:0.