Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над ЦСКА со счетом 2:0 в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.

Семак заявил, что матч был достаточно сложным. Обе команды не смогли создать большого количества моментов, но «Зенит» смог свои использовать.

«Не хватало нам движения и контроля, главное, что добились победы», – заявил Семак «Чемпионату».

Главному тренеру «Зенита» не понравилась игра футболистов в первом тайме. Армейцы, по его словам, лучше двигались и контролировали мяч. Однако потом команде из Санкт-Петербурга удалось выровнять игру.

Семак сказал, что он не доволен качеством игры, но его устроил результат. Наставник «Зенита» добавил, что ЦСКА хорошо играет дома, армейцев сложно обыграть на «ВЭБ-Арене».