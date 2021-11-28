Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о поражении армейцев в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Обидное поражение. Счет 0:2, хотя в обоих таймах играли неплохо, но пропустили дважды. «Зенит» был лучше в реализации», – заявил Березуцкий «Чемпионату«.

Главный тренер ЦСКА добавил, что Эджуке заменили на 65-й минуте, потому что обычно его эффективность падает именно в этот момент. Березуцкий думает, что можно было бы его оставить, тогда форвард, возможно, забил бы гол.

Наставник армейцев похвалил судейство. У него нет вопросов к бригаде Сергея Карасева. Березуцкий считает. что рефери сработали профессионально.

Главный тренер ЦСКА прокомментировал слухи о переходе Вагнера Лава в команду. Напомним, бразильский форвард ушел из «Кайрата» и стал свободным агентом. Березуцкий заявил, что вариант с его подписанием есть всегда. Он – родной человек для ЦСКА.