Александр Большунов выиграл первую гонку на Кубке мира после операции, «Зенит» обыграл ЦСКА в РПЛ, Василий Томшин завоевал золото на Кубке IBU, п Евгения Буртасова стала второй в гонке преследования, Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном, Рублев проиграл первый матч на Кубке Дэвиса испанцам – самые интересные новости спорта 28 ноября в традиционном дайджесте NVsport.

Большунов вернулся на первое место на Кубке мира, в тройке – только россияне

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Это первое золото после операции и длительной реабилитации для спортсмена. Весь пьедестал в гонке заняли россияне. Сергей Устюгов стал вторым, Артем Мальцев – третьим.

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Дзюба записал на свой счет ассист

Футбольный клуб «Зенит» обыграл ЦСКА. Первый гол в матче забил полузащитник питерской команды Клаудиньо. В дополнительное время точку в матче поставил Андрей Мостовой на 93-й минуте встречи. Пас ему отдал Артем Дзюба.

Томшин выиграл гонку преследования на Кубке IBU в Идре, Поварницын – третий

Российский биатлонист Василий Томшин выиграл Кубок IBU в шведском Идре. Он выиграл гонку преследования на 12,5 км, не допустив ни одного промаха. Третье место занял еще один россиянин Александр Поварницын.

Буртасова проиграла семь секунд на последнем круге и финишировала 2-й на Кубке IBU

Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) заняла второе место на первом этапе Кубка IBU в гонке преследования. Спортсменка ушла с последнего рубежа первой, но проиграла Пауле Ботет из Франции семь секунд за последний круг.

Непомнящий не смог обыграть Карлсена в третьей партии за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Магнусоном Карлсеном третью партию матча за мировую шахматную корону. Счет в матче после третьей партии остался равным (1,5:1,5).

Рублев проиграл Лопесу на Кубке Дэвиса. Испанцы вышли вперед

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Фелисьяно Лопесу матч в рамках группового этапа Кубка Дэвиса (6:3, 3:6, 4:6). Матч длился 1 час 47 минут. Испания и Россия борются за первое место в группе А.