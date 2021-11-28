В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей.

Первую шайбу в матче забросил российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Он отличился на 32-й минуте встречи.

На 33-й минуте Алексей Протас удвоил преимущество «столичных».

В третьем периоде «Каролина» начала отыгрываться. На 47-й минуте шайбу забросил Йеспери Котканиеми. На 53-й Нино Нидеррайтер сравнял счет в матче.

За три минуты до финальной сирены Дмитрий Орлов вывел «Вашингтон» вперед, а на 59-й Джон Карлсон установил окончательный счет встречи.

«Вашингтон» идет на первом месте в Восточной конференции, «Каролина» отстает от «столичных» на 2 балла.