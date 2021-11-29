«Миннесота» обыграла «Тампа-Бэй» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

На 12-й минуте форвард «Уайлд» Ник Бьюгстад» открыл счёт. Менее чем через минуту Кори Перри забросил ответную шайбу. Одним из его ассистентом стал россиянин Михаил Сергачёв. На 17-й минуте «Миннесота» снова вышла вперёд благодаря голу Виктора Раска. В середине второго периода на 30-й минуте Александр Киллорн вновь сравнял счёт. На 50-й Райан Хартман сделал счёт 3:2, одним из авторов голевого паса стал российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. На его счету стало 23 (6+17) очка в 21 игре сезона. Маркус Фолиньо за 17 секунд до финальной сирены поразил пустые ворота, установив окончательный счёт встречи.

В составе победителей на лёд также выходил Дмитрий Куликов. Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 33 броска из 36. Лидер атак «Лайнтнинг» Никита Кучеров продолжает лечиться после травмы