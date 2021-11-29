«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:2. В составе победителей голами отметились Дуги Хэмилтон (6-я минута), Андреас Йонссон (22-я и 58-я), Йеспер Братт (52-я) и Нэйтан Бастиан (55-я). У «Флайерз» отличились Скотт Лоутон (18-я) и Джоэл Фараби (44-я). В эпизоде с голом Лоутона результативный пас отдал Иван Проворов. На счету Йонссона в этой игре два гола и две голевых передачи.

В другой игре дня «Бостон» одолел «Ванкувер» 3:2. В составе «Брюинз» отличились Антон Блид (6-я), Брэд Маршан (49-я) и Давид Пастрняк (57-я). «Ванкувер» ответил бросками Таннера Пирсона (4-я) и Конора Гарланда (33-я). В составе «Кэнакс» 11:52 отыграл россиянин Василий Подколзин.

Ещё в одном матче «Сан-Хосе» всухую победил «Чикаго» 2:0 благодаря дублю Тимо Майера (34-я и 59-я). В составе победителей на лёд выходил Александр Барабанов, а Николай Кныжов пропускал игру из-за травмы.

Наконец «Торонто» обыграл «Анахайм» 5:1. После безголевого первого периода «Мэйпл Ливз» повели во втором 2:0, бросками отличились Остон Мэттьюс (28-я) и Майкл Бантинг (32-я). На 13-й секунде третьего периода Александр Керфут сделал счёт 3:0. Хампус Линдхольм отыграл одну шайбу на 48-й минуте. После этого «Торонто» забросил ещё дважды — Уильям Нюландер на 57-й минуте и Уэйн Симмондс на 58-й.