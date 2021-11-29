Определились все пары 1/4 финала Кубка Дэвиса-2021. Сборная России выиграла свою группу с двумя победами в двух играх и не дала выйти в плей-офф действующим чемпионам турнира — сборной Испании. В решающей встрече россияне одержали волевую победу над испанцами — 2-1. На поражение Андрея Рублёва от Фелисиано Лопеса Россия ответила выигрышем Даниила Медведева у Пабло Карреньо Бусты, а затем победой Аслана Карацева и Андрея Рублёва в матче парного разряда против Марселя Гранольерса и Фелисиано Лопеса. В первой игре группового раунда Россия всухую обыграла Эквадор.

Таким образом Россия вышла с первой строчки в группе на одно из двух лучших вторых мест, которое заняла Швеция. Скандинавы в своей группе обыграли Канаду (3-0) и уступили Казахстану (1-2). В сборной Швеции на турнир заявлены Микаэль и Элиас Имеры, Джонатан Мрида, Андрей Йоранссон и Роберт Линдстедт.

Игра Россия — Швеция состоится в Мадриде 2 декабря. Полностью расписание плей-офф выглядит следующим образом:

Четвертьфиналы:

29 ноября, Турин (Италия). Италия — Хорватия

30 ноября, Иннсбрук (Австрия). Великобритания — Германия

1 декабря, Мадрид (Испания). Сербия — Казахстан

2 декабря, Мадрид. Россия — Швеция

Полуфиналы:

3 декабря. Италия/Хорватия — Сербия/Казахстан

4 декабря. Россия/Швеция — Великобритания/Германия

Финал — 5 декабря.

Полуфиналы и финал пройдут в Мадриде.