Полиция задержала несколько болельщиков после матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом», сообщает ТАСС. Фанаты были доставлены в территориальные отделы МВД за различные правонарушения. По данным источника в МВД, фанатам ЦСКА ставят в вину файер-шоу. Всего было задержано порядка 30 болельщиков красно-синих.

Игра ЦСКА — «Зенит» прошла на «ВЭБ-Арене» в воскресенье и завершилась победой петербуржцев 2:0. Голами у «Зенита» отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.

«Зенит» в таблице РПЛ удерживает первое место с 36 очками и четырёхочковым отрывом от «Динамо».