На официальном сайте ЦСКА появился комментарий по поводу задержания болельщиков после матча 16-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита». Игра состоялась на «ВЭБ-Арене» в Москве и завершилась победой петербуржцев 2:0. После матча порядка 30 фанатов армейцев были задержаны, по данным источников им ставят в вину несогласованное файер-шоу.

В ЦСКА отметили, что пытаются разобраться в ситуации и помочь невиновным.

«Впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника, — говорится в заявлении ЦСКА. — Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию».

В ЦСКА также отметили, что предоставят фанатам бесплатную юридическую консультацию.