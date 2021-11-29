В официальном аккаунте чемпионата Испании по футболу в Тиктоке появилась запись на русском языке. Ла лига выложила фрагмент предматчевой разминки футболистов «Реала» и подписала на русском языке «Москва, метро Люблино. Работаем!»

Этот мем — отсылка к вирусному видео тренировки бойцов ММА. Блогер Rizvan MMA опубликовал ролик, как спортсмены отрабатывают «проход в ноги» с подписью «Москва, метро Люблино, работаем». Видео было смонтировано под музыку лезгинки и композиции 50 Cent. Оно стало попадать в рекомендации ко многим блогерам, которые использовали музыку из него для пародийных роликов.

«Реал» накануне выиграл у «Севильи» 2:1 и упрочил лидерство в таблице Ла лиги.