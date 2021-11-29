Уроженка Китая Ни Сялянь завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по настольному теннису. Выступая в составе сборной Люксембурга в паре с Сарой де Нутте, она добралась до полуфинала турнира в парном разряде.

В матче 1/2 финала люксембургский дуэт уступил китаянкам Сунь Йинша и Ван Манью (4:11, 3:11, 12:14).

Ни Сялинь 58 лет. Свою первую медаль чемпионата мира она завоевала 38 лет назад. На ЧМ-1983, ещё выступая за Китай, Ни Сялянь выиграла золотые награды в команде и миксте, а также бронзу в паре. Два года спустя она добавила серебро ЧМ-1985 в паре.

С начала девяностых Ни Сялянь выступает за сборную Люксембурга. На её счету три золота, два серебра и бронза чемпионатов Европы, а медаль ЧМ-2021 стала для неё первой на мировом первенстве в составе новой команды.

В финальном матче китаянки Сунь Йинша и Ван Манью сыграют с японками Мимой Ито и Хиной Хайятой.